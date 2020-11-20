Киев, , 19:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вечером 20 ноября провел телефонный разговор с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Согласно информации пресс-службы офиса президента, беседа была посвящена поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного преодоления кризиса, возникшего на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Зеленского отмечает, что Букиккио согласился, что решение конституционного кризиса требует оперативных действий, но должно базироваться на верховенстве права.

«Нужно выработать механизмы, которые навсегда устранили бы возможность какого-либо влияния на судей Конституционного суда Украины (КСУ) и усовершенствовали процедуры принятия решения судьями. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Это доверие в настоящий момент полностью разрушено. Предлагаю активизировать работу по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного преодоления кризиса», — подчеркнул в своем обращении Зеленский.

Пресс-служба подчеркивает, что президент официально обратился к Венецианской комиссии по поводу ее экспертизы в разъяснении вопросов — каким образом избежать нанесения решением КСУ от 27 октября необратимого вреда антикоррупционной реформе.

ИА REGNUM напоминает, что 3 ноября Зеленский провел предыдущий телефонный разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Основной темой разговора и тогда стал конституционный кризис на Украине, и стороны тогда обсуждали возможную экспертизу Венецианской комиссии в этой «сложной ситуации».

Отметим, что конституционный кризис разгорелся на Украине в конце октября, когда КСУ обнародовал решение, частично отменяющее антикоррупционную реформу в стране. Вместе с тем, по данным источников, на самом деле причина конфликта в том, что «на выходе» у КСУ есть решения по земельной реформе и закону об украинизации, и оба эти решения не в пользу действующей власти.