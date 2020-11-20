Подгорица, , 18:47 — REGNUM В Черногории официально определили самого богатого политика, пишет издание Vijesti со ссылкой на данные налоговой инспекции и агентства по борьбе с коррупцией.

Марко Бато Царевич — глава муниципалитета Будвы стал официально самым богатым чиновником в стране. При этом, отмечает издание, состояния политика бывшей правящей партии DPS, возможно, и больше, но оно остается в тени.

Царевич предоставил в агентство по борьбе с коррупцией отчет о собственности, где указано, что ему лично и его компании принадлежат сотни участков земли, общая площадь которых составляет более 200 тысяч квадратных метров, а также недвижимость, автомобили и другие активы.