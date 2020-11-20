Киев, , 19:14 — REGNUM Возмущенное хрюканье «порошенковской братии» по поводу обысков в музее «революции достоинства» понять очень даже можно, поскольку Служба безопасности Украины в данном случае покусилась на святое, заявил в своем комментарии 20 ноября украинский политик, экс-депутат Рады Евгений Филиндаш.

Эксперт саркастически подчеркивает якобы святое право т.н. европатриотов «смачно чавкать, уютно устроившись у корыта бюджетных средств».

«Они привыкли за годы своего правления воровать на всём, куда можно дотянуться: от военных поставок до медицинских закупок… Воровать с размахом, на десятки миллиардов. На этом фоне какие-то жалкие 100 млн грн, украденные на строительстве музея, для них мелочь, недостойная внимания почтенной публики», — отмечает Филиндаш.

Политик подчеркивает, что реакция «патриотов» и представителей предыдущей власти на то, что у СБУ оказалось несколько иное мнение по данной ситуации, на самом деле вполне понятна:

«Надо же переключать внимание с банального воровства и кричать про «репрессии». Да и акции протеста позволяют хоть как-то мобилизовать уставший электорат».

В завершение Филиндаш отмечает, что СБУ свое дело сделала — теперь очередь за судом.

ИА REGNUM напоминает, что об обысках в музее «революции достоинства» стало известно утром 19 ноября. Следователи подозревают руководство музея и одно частное предприятие в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 млн грн (чуть меньше 4 млн долларов).Обыски резко прокомментировал экс-президент Петр Порошенко, который заявил, что это «символ реванша», и нынешние власти «боятся идей, которые вдохновили украинцев во время революции достоинства».

В офисе президента Украины Владимира Зеленского обыски также оценили критически, отдельно обратив внимание, что «не может не вызывать беспокойства» тот факт, что следственные действия «почему-то» прошли четко накануне годовщины начала майдана.