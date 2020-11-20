Москва, , 18:34 — REGNUM МЧС России планирует увеличить численность своей группировки, развернутой в Нагорном Карабахе, сообщил 20 ноября журналистам начальник департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев.

Гуманитарная помощь населению Нагорного Карабаха МЧС России

По его словам, в регион будут дополнительно направлены психологи.

«Будет происходить наращивание группировки. Психологов планируется направить, психологи будут работать», — сказал Соловьев.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники МЧС РФ размещаются в Карабахе в рамках соглашения России, Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий и введении российской миротворческой группировки.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября до 10 ноября.

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