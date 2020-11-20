Пекин, 20 ноября 2020, 18:42 — REGNUM Курс bitcoin 20 ноября 2020 года снова побил ценовой рекорд, достигнув 18 540 долларов США. С начала года он подорожал на 150%, в то время как другая популярная криптовалюта Ethereum вросла на 270%.
Некоторые аналитики связывают этот фантастический рост на фоне общего экономического спада с причинами макроэкономического характера.
Есть мнение, согласно которому на рынке криптовалюты возник дефицит из-за того, что китайские майнеры вследствие репрессий по отношению к ним со стороны правительства Китая вынуждены были срочно избавляться от своих криптоденег, обменивая их на наличные, что и привело к взлету цены на них.
Такая точка зрения опубликована сегодня на портале AsiaTimes, который в качестве доказательства приводит отчет, сделанный экспертами медиаплатформы Coindesk. В отчете говорится, что недавний рост цен на биткоийны может быть частично связан с тем, что китайские майнеры изо всех сил пытаются обменять свою криптовалюту на наличные деньги в условиях жестких мер правительства Китая по отношению к местным биржам, что привело к последующему сокращению предложения.
В свою очередь, Coindesk ссылаются на сингапурскую торговую фирму QCP Capital, которая в своем Telegram-канале высказала следующее утверждение:
Объяснение резкого роста криптовалюты с 16 000 до 18 000 долларов всего за неделю со стороны QCP немного прозаичнее многих другие объяснений — некоторые аналитики указывают на макроэкономические факторы, такие как растущая потребность в хеджировании вместо излишней эмиссии денег и последующей инфляции, а также поиск биржевых продуктов с большей доходностью.
Майнерам, работающим в Китае, нужны наличные деньги, как и всем остальным людям. Они почти ежедневно выставляют свои биткоийны на рынок, чтобы покрыть свои расходы, большая часть которых приходится на электроэнергию, а их счета должны оплачиваться в местной валюте — в юанях. Это означает, что майнеры являются постоянными продавцами, и эта продажа влияет на рыночную цену, говорится в отчете Coindesk.
Однако китайские майнеры, которые контролируют более 70% хешрейта (общей мощности вычислительного оборудования, которое используется для добычи криптовалюты), изо всех сил пытаются ликвидировать свои криптохолдинги, обменяв их именно на наличные деньги, потому что их банковские счета и карты во многих случаях замораживаются Пекином в рамках общенациональной программы по пресечению мошенничества в сфере телекоммуникаций и отмывания денег с помощью сделок с криптовалютой.
QCP процитировал блог китайского обозревателя рынка криптовалюты под названием WuBlockchain, который сказал, что 74% опрошенных им майнеров с трудом оплачивают счета за электроэнергию.
Томас Хеллер, бывший директор по глобальному бизнесу майнинговой компании F2Pool, а теперь главный операционный директор майнинговой и медиакомпании HASHR8, подтвердил затруднительное положение китайских майнеров, заявив, что для них стало «проблемой» конвертировать биткоины в наличные.
Индустрия переживает тяжелые времена с тех пор, как начиная с июня китайские власти принялись замораживать банковские счета, и их положение ухудшается.
Между тем Центр информации и развития промышленности Китая при министерстве промышленности и информационных технологий опубликовал рейтинг ТОП-20 криптопроектов. На этот раз тридцать семь криптопроектов распределены по трем отдельным категориям: базовые технологии, возможность использования и креативность.
Четыре верхние позиции в целом не изменились по сравнению с предыдущим рейтингом, опубликованным в конце августа 2020 года, Dash заменил NEO на пятой позиции, Bitcoin поднялся с 14-го на 11-е место, а BitcoinCash немного поднялся, с 30-го на 29-е место. IOTA продолжает оставаться в самом конце списка.
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