Бишкек, 20 ноября 2020, 18:25 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов сегодня, 20 ноября, подписал указ об образовании конституционного совещания, которое будет заниматься обсуждением проекта новой редакции Конституции.
Решение о его учреждении и. о. главы государства объяснил «необходимостью выработки наиболее эффективной модели государственного управления».
«Коррупция, клановость и несовершенство партийной системы явились главными деструктивным факторами, которые сдерживали экономическое развитие страны в последние годы. Стало очевидным, что стране нужно обновление», — подчеркнул Мамытов.
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Возглавил конституционное совещание завкафедрой международного и конституционного права Киргизско-Российского Славянского университета, доктор юридических наук, кандидат исторических наук Бекбосун Борубашев.
Также в его состав войдут еще 88 человек — министры, депутаты и другие политики, руководство генеральной прокуратуры и верховного суда, омбудсмен, академики, эксперты, юристы, общественные деятели, дипломаты, правозащитники и преподаватели вузов.
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