Киев, , 18:23 — REGNUM Проект госбюджета Украины на 2021 год до сих пор не принят из-за того, что он, по сути, является «фейковым».

Об этом в эфире украинского телевидения 20 ноября заявил нарочный депутат Рады, представитель фракции «Слуга народа» Александр Дубинский .

Он отметил, что бюджет-2021 до сих пор не готов, хотя, согласно регламенту Верховной рады, ещё до 20 ноября депутаты должны были проголосовать его во втором чтении.

«Однако на сегодня для принятия бюджета голосов нет, потому что он, по сути, является фейковым. Мы до сих пор не понимаем основные цифры расходов и доходов этого бюджета», — сказал политик.

По его словам, на сейчас бюджетные показатели говорят о том, что почти половина его будет израсходована на выплаты по долгам в разной форме — «то есть каждая вторая гривна из бюджета пойдёт не на дорожные или коронавирусные фонды, не на повышении пенсий или зарплат врачам, а на выплату долгов».

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины планирует вечером 20 ноября утвердить госбюджет-2021 ко второму чтению и передать документ в Верховную раду. Тогда бюджетный комитет может рассмотреть документ на заседании в среду, 25 ноября.

В первом чтении Верховная рада Украины приняла бюджет 5 ноября, с помощью голосов фракции Тимошенко «Батькивщина».