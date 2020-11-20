Минск, , 18:16 — REGNUM «Не умышленное повреждение имущества, а акт терроризма», — так квалифицировала белорусская прокуратура инцидент с автомобилем сотрудника ОМОН в Гродно.

Согласно сообщению службы информации прокуратуры Гродненской области, в ночь на 20 ноября на неохраняемой стоянке в Гродно было совершено повреждение «общеопасным способом четырех автомобилей». При этом: «В ходе осмотра места происшествия возле автомобиля «Шкода-Октавия», принадлежащего сотруднику УВД Гродненского облисполкома, обнаружены следы горения. Установлено, что повреждения передней части транспортного средства возникли в результате взрыва».

Местный отдел Следкома по факту «повреждения» возбудил уголовное дело по ч.2 ст.218 Уголовного кодекса Белоруссии, предусматривающей ответственность за «умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в значительном размере»).

«Принимая во внимание наличие признаков акта терроризма действия неустановленных лиц по указанию Генерального прокурора Республики Беларусь переквалифицированы на ч.1 ст.289 Уголовного кодекса, — сказано в сообщении. — Для дальнейшего расследования уголовное дело направлено в управление КГБ по Гродненской области».

Напомним, поджоги автомобилей белорусских милиционеров начались после жестокого подавления массовых ненасильственных манифестаций граждан Белоруссии, протестующих против фальсификации президентских выборов, пыток и других противоправных действий властей. Генпрокуратура, СК и КГБ не возбудили и не привлекли к ответственности ни одного силовика или чиновника из числа причастных к этим преступлениям.

Накануне, 18 ноября КГБ Белоруссии причислил к террористам создателей оппозиционных телеграм-каналов NEXTA и NEXTA Life Степана Путило и Романа Протасевича. Их внесли в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии потребовала от польских коллег арестовать, взять под стражу и выдать смутьянов, однако польские власти не поспешили этого сделать. Путило высмеял усилия белорусских «слабовиков», а Протасевич согласился добровольно вернуться в Минск, но только после того, как в Гаагу отправится Александр Лукашенко.

Протесты в Белоруссии длятся с 9 августа. Александр Лукашенко считает себя легитимным президентом. Евросоюз ввёл и расширил санкции против официального Минска.