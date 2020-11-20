Минск, , 18:12 — REGNUM Белорусские госпредприятия не работают «на склад», как утверждает оппозиция. Об этом 20 ноября в Гомеле заявил Александр Лукашенко, выступая перед трудовым коллективом госпредприятия ОАО «Гомсельмаш».

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Как сообщает президентская пресс-служба, во время посещения госпредприятия председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей «отметил некоторые проблемы с экспортом», а Лукашенко «объяснил эту проблему общемировой тенденцией».

По официальным данным, за 9 месяцев в Гомельской области запасы готовой продукции сокращены на 36% и на столько же увеличены объемы производства. Лукашенко прокомментировал это, сдобрив критикой оппозиционных СМИ.

«Это очень важно, потому что разного рода ресурсы каждый день пишут, что мы все на склад работаем. Премьера спрашиваю, он меня информирует, какой процент разгрузки складов. Положительный. Но им не надо объективной картины», — сказал он. В официальном сообщении сказано также: «Было отмечено, что валовой региональный продукт Гомельской области за истекший период этого года несколько сократился, но по итогу года планируется выйти на 100% ВРП».

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Лукашенко похвалил работу гендиректора гомельского промышленного гиганта Александра Новикова, сказав: «Меня очень беспокоила ситуация на «Гомсельмаше», и в этом плане ты, конечно, молодец, что сократил больше чем в три раза (складские запасы. — Прим. президентской пресс-службы). Это здорово, что продал продукцию».