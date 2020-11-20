Пермь, , 18:12 — REGNUM Главе Минкультуры России Ольге Любимовой представили идею создания в Пермском крае центра компетенций документального кино. Это произошло 20 ноября в ходе её рабочей поездки в регион.

Любимова отметила, что Пермский край уже давно привлекает внимание федерального центра благодаря своему положительному опыту в этой сфере, который возник после принятия соответствующей программы. В рамках документа было отражено три направления, в том числе развитие кинопроизводства, фестивального движения и формирование сети социальных кинозалов.

Об идее создания центра главе Минкультуры рассказал её региональный коллега Вячеслав Торчинский. По его словам, проект уже готова поддержать Киностудия им. Горького.

Ольга Любимова одобрила идею создания центра компетенций. Кинопроизводство сегодня — это серьёзный вклад в имидж региона, подчеркнула федеральная чиновница.