Минск, , 18:10 — REGNUM Одно из негативных последствий приватизации белорусских промышленных гигантов, доставшихся в наследство от СССР — это потеря компетенций, утрата технологий и квалификации, сокращение трудовых коллективов и оплаты труда. Об этом 20 ноября в Гомеле заявил Александр Лукашенко, выступая перед трудовым коллективом госпредприятия ОАО «Гомсельмаш».

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Рассказывая собранным к его приезду о негативных последствиях приватизации, он сообщил: «Ко мне приходили и говорили: «У вас 8 тысяч работающих, нам столько не надо.» — «А сколько останется?» — «Две-три.» — «Спасибо, не надо». Из 8 тысяч три оставим, а пять или шесть на улицу выкинем? Такое нам не надо. Если и надо сокращать численность, так люди на пенсию уходят, кто-то трудоустраивается (в другие места. — Прим. президентской пресс-службы), это процесс».

«Думаете, они (те, кто могут выкупить предприятие. — Прим. президентской пресс-службы) будут сохранять эти компетенции? Нет, вы будете производить здесь болты, гайки, еще чего-то клепать, — поведал Лукашенко, — а основные компетенции — редукторы, двигатели, приводы и так далее — они там будут производить, где образование, люди и где большие деньги. За жестянки вы много денег не получите. Вот чем опасна приватизация и чем моя политика отличается от тех протестунов, что рвались к власти: все, что осталось, надо поделить и распродать. Нет!»

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"Я не хочу, чтобы мы стали придатком кого-то. Вот и вся политика, — подчеркнул он. — Даже не думайте, что я пойду на обвальную приватизацию. Платите деньги, а мы потом будем смотреть, что мы от этой приватизации получим. Если дадите деньги, мы создадим новую технику и на ваш рынок поставим».«Рабочий — это уже не раб, рабочий человек — это золотые руки. И огромный спрос на рабочих», — сообщил он коллективу госпредприятия, избежавшему забастовки и приватизации.

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