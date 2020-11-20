Минск, , 18:03 — REGNUM «Не будет детей — не будет рабочих», — заявил 20 ноября в Гомеле Александр Лукашенко, выступая перед трудовым коллективом госпредприятия ОАО «Гомсельмаш».

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«Самая большая проблема — население», — сказал Лукашенко, комментируя обсуждаемое чиновниками предложение заменить выходной день раз в неделю для многодетных родителей сокращённым до 7 часов рабочим днём.

«Поставлена задача правительству в комплексе рассмотреть многодетность», — сообщил он.

В частности, будет рассмотрен вопрос о целесообразности оставления отпуска по уходу за ребёнком длительностью три года. Он пообещал: «Сделаем так, как лучше для людей и для государства».

«Если каждая женщина не родит двоих-троих — будет как в Европе, в России, на Украине, которая за год почти 200 тысяч потеряла, где идет падение населения, — посетовал Лукашенко. — Жить некому будет через полвека».

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По мнению Лукашенко, самая большая проблема сейчас для Белоруссии — не пандемия, не экономические или другие проблемы, а демография. Поэтому, сообщил он, будет расширена госпрограмма «Семейный капитал», которая ориентирована на многодетные семьи и «останется навсегда».

«Рожайте ради Бога, — призвал он. — Мы будем находить эти деньги — по $10 тысяч на каждого ребёночка после рождения двоих детей. Потому что это главное».

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