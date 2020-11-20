Нур-Султан, , 17:58 — REGNUM Казахстан выходит из межправительственного соглашения с Россией о взаимодействии при запусках российских ракет из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области РФ, сообщает 20 ноября информационно-правовая система нормативных правовых актов республики.

«Министерству иностранных дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке уведомить правительство Российской Федерации о намерении правительства Республики Казахстан не становиться участником соглашения, совершенного в Астане 15 октября 2015 года, между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский с использованием земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения их отделяющихся частей», — указано в правительственном документе.

Постановление начинает действовать со дня его подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, это соглашения было подписано в ноябре 2015 года по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан. В его рамках Казахстан временно предоставлял России часть своей территории, арендная плата за которую составляла $460 тыс. в год.

В 2016 году с российской стороны было заявлено об отсутствии необходимости использования этого земельного участка на территории Казахстана.

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