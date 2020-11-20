Киев, , 17:57 — REGNUM Широкое использование на Украине термина «аннексия» в отношении Крыма является ошибочным, заявил на одном из мероприятий 20 ноября заместитель министра по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Игорь Яременко.

Заявление чиновника приводит пресс-служба министерства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Яременко с сожалением констатировал, что такую ошибку регулярно допускают как украинские СМИ, так и экспертная среда. Он подчеркнул, что согласно украинскому законодательству, Крым и Севастополь являются «временно оккупированными Российской Федерацией территориями Украины». Чиновник добавил, что все международное сообщество использует формулировку.

Впрочем, Яременко заявил, что допускается использование формулировки «попытка аннексии» по Крыму, но только не слово «аннексия».

ИА REGNUM напоминает, что сейчас власти Украины и МИД страны усиленно занимаются подготовкой новой переговорной площадки по Крыму, которая могла бы стать аналогом нормандского формата по Донбассу. Рабочее название инициативы «Крымская платформа», уже намечено проведение учредительного саммита в мае следующего года в Киеве. В Киеве заявляют, что инициатива получила полное одобрение как отдельных стран Европы, так и ЕС в целом, а также позитивно принята в США.