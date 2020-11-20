Ново-Огарево, Московская область, , 17:41 — REGNUM Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе должны выйти на новый уровень. Об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров государств в рамках форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество».

«Необходимо вовлекать в сотрудничество не только все экономики региона, но и интеграционные объединения», — заявил Путин.

«Сегодня сама жизнь диктует необходимость сопряжения их потенциалов в целях преодоления широкого спектра вызовов и реализации масштабных трансграничных проектов», — указал он.

По его словам, на это и направлена выдвинутая Россией инициатива создания большого евразийского партнёрства в сфере безопасности, экономического и гуманитарного взаимодействия.

«Российская сторона настроена на совместную работу со всеми партнёрами по форуму Азиатского-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Будем оказывать активное содействие и Новой Зеландии, которое принимает председательство в форуме АТЭС в следующем году», — подчеркнул президент.