Киев, , 17:41 — REGNUM Официальный канал главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука, занимает первое место среди украинских политиков, представленных на видеохостинге YouTube.

Соответствующий анализ сегодня, 20 ноября, опубликован в украинских СМИ.

Отмечается, что несмотря на то, что канал Медведчука был создан сравнительно недавно, 21 марта 2019 года, на канале уже больше 158 млн просмотров. Следом за ним располагается канал действующего президента Украины Владимира Зеленского, созданный раньше, 25 января 2019 года — в данный момент на нем 65,3 млн просмотров. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, канал которой был создан 14 сентября 2009 года и собрал на сегодня 61,4 млн просмотров.

СМИ напоминают, что на данный момент канал Медведчука заблокирован сервисом YouTube, явно по политическим причинам. В частности, на канале регулярно публикуются интервью оппозиционного политика, в которых он последовательно критикует действия украинской власти, выступает за переговоры с Москвой, Донецком и Луганском ради достижения мира в Донбассе, возобновление экономических связей с Россией, снижение тарифов для украинцев, прекращение раскалывающей общество гуманитарной политики.

Кроме того, в своих видео-заявлениях депутат Рады критикует политику США и Запада в целом в отношении Украины, в частности, сотрудничество Киева с МВФ и размещение американских биолабораторий на территории страны.

Вероятно, именно жесткая позиция политика по этим вопросам стала причиной блокировки его YouTube-канала, так как штаб-квартира видеохостинга находится в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, предполагают авторы материала.

Отдельно отмечается, что в последнее время на канале Виктора Медведчука были опубликованы ряд интервью, где политик рассказывает о российской вакцине от коронавируса Спутник V. В октябре политик в ходе визита в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предварительно договорился о поставках в Украину российской вакцины, несмотря на лист ожидания в 50 стран и заказанные 1,2 млрд доз. Эта информация вызвала резкую реакцию посольства США, которое заявило, что Украина не будет закупать российскую вакцину. Хотя посольство США официально не является ветвью власти на Украине, однако по многочисленным данным, именно там находится центр управления украинским государством, о чем неоднократно рассказывал Медведчук, в том числе и на своем YouTube-канале, говорится в статье.

Далее отмечается, что на днях исследовательская инициатива «Как не стать овощем» опубликовала рейтинг наиболее популярных YouTube-каналов украинских политиков и блогеров. И здесь председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попал в первую тройку. Более того, он единственный из народных депутатов действующего созыва и всех прошлых, имеет «феноменальное» количество просмотров видео — больше 158 млн, всего лишь за полтора года существования.

Если в целом проанализировать первую тройку, подчеркивают украинские СМИ, то становится понятно, что лидирующие позиции — у каналов людей, которые в первую очередь, являются блогерами с довольно давней историей, а затем уже политиками.

В частности, первое место, по данным исследования — у блогера Анатолия Шария. Человека, который создал канал и нарастил аудиторию, будучи именно блогером — а партия его имени появилась намного позже. Это же касается и канала известного блогера, а ныне народного депутата от «Слуги народа» Александра Куницкого, известного ведущего в прошлом.