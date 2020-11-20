Ново-Огарево, Московская область, , 17:37 — REGNUM Государства Азиатско-Тихоокеанского региона должны продолжать выстраивать сотрудничество, опираясь на основополагающие принципы Устава ООН. Об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров государств в рамках форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество».

«Согласен с тем, что прозвучало сегодня во многих выступлениях лидеров. А именно, одной из главных задач деятельности АТЭС является формирование на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона открытого и устойчивого сообщества в интересах обеспечения благополучия граждан всех наших стран», — заявил Путин.

Таким образом, Россия поддерживает согласованный проект заявления нашего саммита о долгосрочных ориентирах развития АТЭС до 2040 года, указал президент.

«При этом полагаем, что для достижения намеченных на перспективу амбициозных целей важно и далее выстраивать взаимодействие на базе основополагающих принципов Устава ООН: а это суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, уважение права народов на собственную модель развития», — отметил он.