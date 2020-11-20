Ново-Огарево, Московская область, , 17:32 — REGNUM Предотвращение правонарушений в IT-сфере стало чрезвычайно актуальной проблемой, которая требует координации различных государств на новом уровне. Об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров государств в рамках форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество».

«Полагаем целесообразным также подумать о налаживании в АТЭС координации по вопросам защиты персональной информации и предотвращения правонарушений в IT-сфере», — заявил Путин.

«Это чрезвычайно важно в связи с ростом цифровой экономики», — указал он.

По экспертным оценкам, урон от киберпреступлений в мире к 2021 году может составить примерно 6 трлн долларов, отметил президент.