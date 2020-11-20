Москва, , 17:32 — REGNUM В мире происходит эскалация экономических противоречий между ведущими международными субъектами, заявил 20 ноября президент России Владимир Путин.

Об этом глава российского государства заявил в ходе своего выступления на саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

По словам президента России, эти процессы происходят на фоне пандемии коронавируса. Из-за этого всемирный ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%, а десятки миллионов людей могут оказаться за чертой бедности.

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