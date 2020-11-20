Ново-Огарево, Московская область, , 17:26 — REGNUM Государства должны теснее сотрудничать на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса. Об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров государств в рамках форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

«Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами. Разумеется, и с партнёрами по АТЭС», — заявил Путин.

В частности, ещё весной этого года Россия предлагала создать так называемые «зелёные коридоры», свободные от ограничений и санкций, напомнил он.

«В первую очередь — в отношении поставок продовольствия и медикаментов. Ну и конечно, главным образом речь идёт о тех странах, которые в этом особенно нуждаются», — отметил президент.

«Считаем, что реализация этой инициативы способствовала бы облегчению гуманитарной ситуации в мире, но и развитию глобальной торговли», — подчеркнул Путин.

Читайте развитие сюжета: Экономические противоречия между мировыми игроками растут — Путин