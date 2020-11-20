Киев, , 17:22 — REGNUM Народный депутат фракции «Слуга народа» Николай Галушко заблокировал подписание принятого ранее Радой закона, предусматривающего выплату средств шахтерам.

Об этом 20 ноября сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Волынец уточнил, что Галушко зарегистрировал постановление об отмене этого решения Верховной рады.

«А это значит, что вопрос внесения изменений в бюджет и выделение денег горнякам снова затягивается, потому что должен быть вынесен на рассмотрение парламентом! «Так чьи же вы слуги?» — хочется спросить», — заявляет профсоюзный деятель.

Волынец заявил, что теперь вопрос погашения задолженности шахтерам «ставится на долгую паузу».

«Я не знаком с Николаем Галушко близко, однако обязательно спрошу, знает ли он что такое тяжелый труд, как это месяцами не получать денег и как смотреть в голодные глаза детей?» — пообещал глава независимого профсоюза горняков Украины.

ИА REGNUM напоминает, что 28 октября правительство Украины приняло решение о выделении 1,4 млрд грн на погашение задолженности по зарплате перед горняками, 17 ноября закон был поддержан в Верховной раде.