Париж, , 20:55 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Габриель Атталь заявил, что введение обязательной самоизоляции для лиц, зараженных коронавирусом, должно произойти только после «демократических дебатов». Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает France Info.

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В ходе своего интервью Атталь заявил, что вышеуказанная мера — «один из путей, которые мы рассматриваем», и добавил, что премьер-министр Франции Жан Кастекс обсудит его с лидерами политических партий во второй половине дня 20 ноября.

«Нужно ли изменить наши механизмы контроля в том, что касается самоизоляции для лиц, сдавших положительный тест на коронавирус, и ввести наказания для тех, кто ее не соблюдает, как это делают в других странах? Ведение такой меры требует проведения демократических дебатов», — пояснил официальный представитель правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 21 150 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,086 млн.

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