Ново-Огарево, Московская область, , 17:20 — REGNUM России есть что предложить международным партнёрам в деле борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров государств в рамках форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество».

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«России здесь есть что предложить нашим партнёрам и друзьям. В этой сфере нами накоплен солидный научный и клинический, уже и клинический, опыт», — заявил Путин.

Президент напомнил, что в России созданы и зарегистрированы две вакцины, третья вакцина — на завершающей стадии испытаний.

«Мы с нашими зарубежными партнёрами активно прорабатываем возможности их поставок и локализации производства на местах. Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям. Они абсолютно безопасности и эффективны. Вопрос только в одном — в том, чтобы наладить массовое производство», — указал президент.

«В России мы его разворачиваем», — добавил он.