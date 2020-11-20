Пермь, , 16:44 — REGNUM Министр культуры России Ольга Любимова поддержала инициативу создать в Пермской художественной галерее отдельный зал эпохи Строгановых. Об этом она заявила вовремя поездки в Пермь 20 ноября.

Среди прочих объектов она посетила галерею и осмотрела там как действующую экспозицию, так и архивные фонды. Сейчас в залах выставлен 1,5% экспонатов. А с учётом проводимых выставок в культурном обороте находится почти 15% экспонатов.

Любимова констатировала, что в Пермской галерее хранится уникальное наследие разных эпох. Отдельно участники совещания рассмотрели вопрос о размещении, хранении и показе коллекции Строгановских икон. Сейчас основная часть из них хранится в запасниках. На показ выставлено лишь 35 экспонатов или 10%. Всем же 350-ти планируется посвятить отдельный зал, который откроют в новом здании галереи. Любимова поддержала эту идею.