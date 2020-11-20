Бишкек, , 16:30 — REGNUM Бывший и. о. президента Киргизии Садыр Жапаров пообещал 23 ноября «раскрыть истинное лицо главного противника новой редакции конституции», передает «24.kg».

Садыр Жапаров Gov.kg

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По словам кандидата в президенты, он готов «ответить тем подлым дуракам, которые говорят, что Жапаров пытается установить диктатуру».

«Этот проект Основного закона предлагается с 2011 года курултаем (народным сходом. — Прим. ИА REGNUM) и народом. Мы только дополнили некоторые недостатки и предложили на общественное обсуждение», — подчеркнул политик.