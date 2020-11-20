Калуга, , 16:03 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев, митрополит Калужский и Боровский Климент, депутаты, представители исполнительной власти, Общественной палаты, ряда других общественных организаций и духовенства в режиме видеоконференцсвязи обсудили вопросы нравственности как основы укрепления семьи и социально-ориентированного государства.

В Калуге обсудили вопросы нравственности Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, круглый стол был организован в рамках XXIII Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии. Участники обозначили вектор законотворческой работы в части решения общих для церкви и государства задач: воспитания нравственности и патриотизма, укрепления института семьи, возрождения христианских ценностей.

Митрополит Калужский и Боровский Климент подчеркнул, что укрепление института полноценной семьи — является одной из важнейших государственных задач, ведь множество разводов и забвение семейных ценностей разрушают общество.