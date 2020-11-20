Тбилиси, , 16:03 — REGNUM Послы США и Евросоюза в Грузии Келли Дегнан и Карл Харцель во время персональных встреч с лидерами оппозиционных партий не пытались их убедить изменить свою точку зрения насчет бойкота парламента нового созыва. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 20 ноября рассказали журналистам председатели партий.

На сегодня запланирован третий раунд переговоров между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиции по вопросу выхода из политического кризиса. Перед этим послы провели персональные встречи с председателями партий.

«Я не думаю, что здесь произошло что-то особенное, — сказал лидер блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе после встречи с послами. — Пожалуй, было больше времени, чтобы поговорить с каждым индивидуально, потому что на общей встрече у всех может не хватить времени, чтобы полностью выразить свою позицию».

Лидер политического блока добавил, что никто из представителей не передумал и не решил войти в парламент. Аналогичным образом высказались лидеры других партий после беседы с иностранными послами.

«Наши друзья заинтересованы в том, чтобы мы нашли выход. На этой встрече Карлом Харцелем была сказана важная фраза. Он сказал: «Мы посредники, помощники в разрешении кризиса. Мы не для того, чтобы кому-то что-то приказывать и принимать решение вместо вас», — сообщила журналистам председатель партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги проходившего 31 октября голосования на парламентских выборах, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста.

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