Москва, , 15:59 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила увековечивать паять о Великой отечественной войне в новых формах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Ржевский мемориал Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Необходимо создать интерактивную историческую карту памятников, находящихся за рубежом, в том числе, снесенных и уничтоженных. Дав визуализацию памятника, подробное описание тех событий, которым он посвящён и описание позорных причин сноса памятника», — сказала Яровая.

Также она предложила «создать «Разделы правды о Второй Мировой войне» на страницах всех наших посольств и на всех языках».

Кроме того, Яровая выступила с инициативой памятники Великой Отечественной войны, находящиеся в России, сопровождать QR-кодами, дающими доступ к подробной информации о живых историях, героях и событиях, которым они посвящены.

«Данной проект закона мною уже разработан», — сообщила парламентарий.

Изучение приговора Нюрнбергского трибунала, а, особенно — раздела «Агрессия против СССР», нот, которые заявлялись СССР в ходе войны о преступлениях нацистов, должно быть предусмотрено в образовательных программах школьного и высшего образования, уверена парламентарий.