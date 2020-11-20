Москва, , 15:56 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что некоторые европейские страны демонстрируют снижение иммунитета к нацизму.

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Глава российского внешнеполитического ведомстве напомнил, что 75 лет назад была сделана «мощная прививка от возрождения нацизма в любых его формах и проявлениях».

«К сожалению, иммунитет к коричневой чуме, выработанный в Нюрнберге, в некоторых странах Европы серьезно снизился», — сказал Лавров в видеообращении к участникам международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга».

Министр подчеркнул, что Россия продолжит последовательно выступать против любых попыток фальсификации истории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что забвение решений Нюрнбергского процесса над лидерами нацистов грозит безопасности всего человечества. Долг всего мира — защищать итоги Суда народов.

Генпрокурор РФИгорь Краснов предложил на законодательном уровне закрепить понятие о геноциде народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

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