Москва, , 15:52 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает преждевременной инициативу депутата Госдумы Александра Васильева («Единая Россия») о введении штрафов за превышение скорости на 1 км/ч и заверил, что она не найдет поддержки парламентариев.

Автомобильное движение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Прежде, чем выходить с такой инициативой, правильно было бы ее проработать всесторонне, запросить мнение автоэкспертов, выяснить позицию автомобилистов и лишь потом уже озвучивать, цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

При этом, уверен спикер Госдумы, инициатива не будет поддержана. Он напомнил, что некоторое время назад правительство выступило с идеей снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 км/ч до 10 км/ч, однако депутаты инициативу не поддержали, тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до 1 км/ч.

Кроме многих аргументов против этой инициативы, присутствует в том числе фактор возможной коррупции и ошибок при определении превышения скорости, добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во фракции «Единая Россия» инициативу Васильева назвали личной инициативой депутата и заверили, что фракция ее не поддерживает.

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