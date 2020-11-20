Варшава, , 15:49 — REGNUM 20 ноября главный врач Санитарной инспекции Польши Ярослав Пинкас подал в отставку. Премьер-министр Матеуш Моравецкий утвердил данное решение. Об этом передает Onet.pl.

Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер пояснил, что отставка принята по инициативе самого Пинкаса и связан с ухудшением состояния его здоровья. «Главный санитарный врач Ярослав Пинкас подал в отставку по состоянию здоровья. Премьер-министр уже принял отставку. Мы хотели бы поблагодарить Ярослава за его работу в чрезвычайно сложный период пандемии. Обязанности руководителя Санитарной инспекции будет выполнять депутат Кшиштоф Сачка», — говорится в сообщении Мюллера.

Событие прокомментировал и министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. «Я благодарю доктора Ярослава Пинкаса за более чем два года службы перед государством в качестве главного санитарного врача. Благодарю его за упорную работу в эпоху эпидемии и за инициирование процесса изменений в направлении цифровизации служб санитарной инспекции», — написал он.

Сам Пинкас прокомментировал собственное решение следующим образом: «В связи с резким ухудшением здоровья и необходимостью лечения я вынужден уволиться с должности главного санитарного врача Польши. Мне тяжело принять это решение, но я вынужден уйти в отставку. Я понял, что в такое тяжелое время не смогу справиться с возложенной на меня миссией с полной самоотдачей и самоотверженностью».