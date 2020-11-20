Пермь, , 15:42 — REGNUM В Пермском крае надеются на федеральную помощь в проектировании и строительстве культурных объектов в районе Завода Шпагина. Об этом главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой заявил губернатор Дмитрий Махонин.

«Мы уже предусмотрели возможность регионального бюджетного финансирования для реализации этих планов. Надеемся также на федеральную помощь», — сказал глава Прикамья.

Он отметил, что к 300-летию Перми здесь планируется создать культурный кластер. Будут построены крупные культурные учреждения, в частности, новая сцена Оперного театра, художественная галерея и музеи. Сейчас в планах — серьёзно продвинуться с проектированием и строительством объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, Любимова 20 ноября посетила Пермь и изучила площадку завода Шпагина. Она оценила планы создать здесь культурный кластер.

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