Варшава, , 15:42 — REGNUM Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в ходе пресс-конференции объявил, что из-за пандемии в конце текущего учебного года будут изменены правила школьных экзаменов. Об этом передает Onet.pl.

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Чарнек сообщил, что выпускникам восьмых классов во время итоговых экзаменов по польскому языку, по математике и по иностранному языку будут предоставлены задания меньших объемов, чем было до пандемии. Кроме того, экзамены по польскому языку будут ограничены лишь написанием сочинения или изложения, грамматические задания будут отменены.

Министр также объявил, что выпускникам средних школ не придется сдавать, как раньше, один обязательный экзамен по предмету на выбор. Но желающие по-прежнему смогут воспользоваться этой возможностью, чтобы облегчить себе поступление в университет. Но им не нужно будет это делать в обязательном порядке для получения аттестата об окончании средней школы.

Данные изменения вызваны тем, чтобы облегчить школьникам экзамены в связи с тем, что им приходится получать образования в удалённом формате в связи с пандемией. Специалисты отмечают, что это делает процесс усвоения материала сложнее, чем во время очного образовательного процесса.