Степанакерт, , 15:48 — REGNUM Вооружённые силы Армении покинули Агдамский район Нагорного Карабаха, который перешёл под контроль Азербайджана. Об этом начальник штаба Российского военного контингента генерал-майор Андрей Волков сообщил журналистам 20 ноября.

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Он напомнил, что российские миротворцы находятся в регионе для обеспечения условий мирного соглашения. Они обеспечивают безопасность мирного населения и вывода армянских подразделений с территории, а также вхождения в район азербайджанских военных подразделений.

Переход Агдамского района под контроль Азербайджана прошел в штатном режиме, инцидентов и провокаций не было, добавил Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о переходе Агдамского района под контроль Баку.

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