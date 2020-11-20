Нур-Султан, , 15:39 — REGNUM Межпарламентская ассамблея Содружества Независимых Государств (СНГ) получила аккредитацию на парламентские выборы в Казахстане, сообщает 20 ноября издание InformBuro.

По представлению МИД Казахстана аккредитовано 29 наблюдателей от ассамблеи. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пообещала регулярно обновлять информацию по международным наблюдателям.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября партия «Бірлік» («Единство»), переименованная в политическую партию Adal («Справедливость»), прошла перерегистрацию в ЦИК. Перерегистрацию также прошла «Народная партия Казахстана», которая ранее называлась «Коммунистическая народная партия Казахстана».

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