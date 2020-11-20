Тбилиси, , 15:39 — REGNUM Тбилиси будет украшен к Новому году праздничными гирляндами, как и в прошлые года, несмотря на пандемию. Об этом 20 ноября сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе в видеотрансляции на своей странице в Facebook.

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"Нас всех коснулся невидимый враг, который называется «коронавирус». Нам сдаться? Больше не думать о будущем? Не бороться за улучшение и безопасность завтрашнего дня? Мой ответ простой: Тбилиси и в этом году будет украшен новогодними гирляндами. Это будет скромно, но красиво», — сказал Каладзе.

Он добавил, что не позволит, чтобы Тбилиси «погрузился во тьму». Мэр добавил, что ежегодно на украшения для грузинской столицы расходуется от 11 до 12 млн лари (до $3,6 млн) и отметил, что гирлянды потом домой никто не забирает, и ими пользуется город.

Ранее, после того, как на были объявлены тендеры на оказание услуг по украшению Тбилиси, в соцсети стали критиковать мэрию за такое решение. Многие заявляли, что в столице действует комендантский час и увидеть праздничную иллюминацию у многих не получиться.

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