Таллин, , 15:53 — REGNUM Санкционный список Литвы, Латвии и Эстонии в отношении Белоруссии обновлён. В него включены 28 белорусских чиновников, говорится в опубликованном 20 ноября сообщении эстонского МИД.

В чёрном списке прибалтийских стран — уже 156 фамилий. Это белорусские официальные лица, которых подозревают в причастности к фальсификации президентских выборов в стране и применению насилия против участников протестов.

Этим людям до 30 августа 2025 года закрыт въезд в Литву, Латвию и Эстонию, отметили в эстонском МИД.

Читайте также: Боррель назвал сторонников санкций против Белоруссии вне ЕС