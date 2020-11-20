Белгород, 20 ноября 2020, 15:39 — REGNUM Представление временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова состоялось 20 ноября в большом зале Дома правительства в Белгороде. Нового руководителя региона представили присутствовали полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев и сенатор от Белгородской области, экс-губернатор Евгений Савченко, сообщает пресс-служба областной думы.
Игорь Щёголев охарактеризовал Вячеслава Гладкова как современного и активного руководителя, обладающего опытом в сфере государственного и муниципального управления. Полпред отметил успехи региона, подчеркнув, что эти достижения стали возможны благодаря гармоничному взаимодействию власти и общества и результативной работе Евгения Савченко.
Вячеслав Гладков пообещал продолжить системную работу и не останавливать темп развития региона.
Указ о назначении врио губернатора Белгородской области президент РФ подписал 18 ноября.