Белгород, , 15:39 — REGNUM Представление временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова состоялось 20 ноября в большом зале Дома правительства в Белгороде. Нового руководителя региона представили присутствовали полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев и сенатор от Белгородской области, экс-губернатор Евгений Савченко, сообщает пресс-служба областной думы.

Игорь Щёголев охарактеризовал Вячеслава Гладкова как современного и активного руководителя, обладающего опытом в сфере государственного и муниципального управления. Полпред отметил успехи региона, подчеркнув, что эти достижения стали возможны благодаря гармоничному взаимодействию власти и общества и результативной работе Евгения Савченко.

«Пожелание Вячеславу Владимировичу одно: стать быстрее белгородцем. Условие здесь единственное — полюбить Белгородчину, и тогда всё получится», — отметил экс-губернатор.

Вячеслав Гладков пообещал продолжить системную работу и не останавливать темп развития региона.

«Для меня одним из показателей является то, что Белгородская область побеждает в конкурентной борьбе за человека. На сегодняшний день это главное, наверное, между субъектами РФ и в целом мире — борьба за человеческие кадры. Сегодня Белгородская область, безусловно, — это бренд. Настоящий знак качества, который известен по всей стране. На всех уровнях принятия управленческих решений должно быть понимание, что в центре нашей работы находится человек и работа ведётся не для отчёта, а чтобы житель с каждым днём, с каждым нашим усилием ощущал улучшения в своей жизни», — сказал Вячеслав Гладков.

Указ о назначении врио губернатора Белгородской области президент РФ подписал 18 ноября.