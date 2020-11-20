Пермь, , 15:33 — REGNUM Площадка бывшего Завода имени Шпагина в Перми используется в интересах жителей. Об этом во время поездки в Прикамье заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

Чиновница осмотрела территорию предприятия. Губернатор Дмитрий Махонин рассказал ей о том, что к 2023 году здесь планируется открыть культурный кластер. Любимова оценила то, что это большое индустриальное пространство умело преобразуют в общественный историко-культурный центр.

«Очень важно, что площадка завода используется в интересах жителей», — подчеркнула министр.

Бывший Завод Шпагина на данный момент является одним из основных объектов проекта под названием «Пермь-300». У властей региона имеются масштабные планы по преобразованию этой территории. Поблизости планируется разместить крупные культурные учреждения, среди которых будут художественная галерея, музеи, а также новая сцена оперного театра. В качестве задачи Махонин называет серьёзно продвинуться уже в ближайшее время в проектировании и строительстве новых объектов.

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