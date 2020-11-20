Кишинёв, , 15:28 — REGNUM Одержавшая победу на выборах президента Молдавии Майя Санду выразила надежду, что однажды появится «возможность для воссоединения страны».

«Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдовы, и мы должны быть готовы к этому», — сказала Санду в интервью «Европейской правды», отвечая на вопрос об отношении к приднестровскому вопросу.

Она подчеркнула, что это должно «быть мирное решение, решение, которое подходит всей Молдавии».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Молдавии прошёл второй тур президентских выборов. По результатам 100% обработанных протоколов избирательных комиссий, глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 57,75% голосов, а её соперник — действующий глава государства Игорь Додон — 42,25%. Явка составила 52,78%.

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