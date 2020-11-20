Москва, , 15:28 — REGNUM Очередное решение властей Соединённых Штатов о включении в санкционный список двух российских компаний, якобы занимающихся в России трудоустройством северокорейских рабочих, вызывает сожаление. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Подобные ограничения против российских компаний дипломат назвала «безосновательными». Захарова считает, что такие действия со стороны Вашингтона «являются ничем не подкреплённым дискриминационным шагом американской администрации, которая, видимо, пытается таким неуклюжим образом отвлечь внимание общественности от собственного деструктивного поведения на внешнеполитической арене».

«Как и ранее, доказательств, кроме своих обычных подозрений, американцы не приводят, требуют верить им на слово. Россию же вновь упрекают в «прегрешениях», теперь уже и в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН», — подчеркнула Захарова.

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Она отметила, что российская сторона «решительно отвергает эти обвинения, осуждает практику экстерриториального применения Соединенными Штатами собственных правовых норм, идущих к тому же вразрез с общепринятыми положениями международного права».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября министерство финансов США заявило, что Вашингтон включил в санкционный список по Северной Корее две компании, действующие на территории России — это строительная компания Mokran LLC и работающая в России северокорейская компания Korea Cholsan General Trading Corporation. Американским компаниям и гражданам страны теперь запрещено вести с ними бизнес.

В США считают, что эти компании содействовали экспорту рабочей силы из Северной Кореи, в том числе с целью получения прибыли для правительства КНДР и Трудовой партии Кореи.