Москва, , 15:25 — REGNUM В Госдуме осудили заявление президента Молдавии Майи Санду о вводе российских войск из Приднестровья.

«Вероятно, в следующий раз госпожа Санду предложит ввести в Приднестровье контингент НАТО», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, избранная президентом Молдавии Майя Санду заявила, что «мягкий подход» в переговорах об урегулировании приднестровского конфликта не был эффективным, по ее мнению, урегулирование конфликта должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии.