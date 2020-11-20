Гомель, Белоруссия, , 15:30 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя интернационалистом и отверг лозунги оппозиции, в которых действующую в стране власть сравнивают с фашизмом. Об этом белорусский лидер заявил журналистам 20 ноября в Гомеле.

Присяга Александра Лукашенко под бело-красно-белым флагом. 1994

«Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что выстраивал свою политику с учётом проживания в стране людей почти ста национальностей. Между ними «нет драки, противоречий».

Белорусский лидер добавил, что всегда гордился межконфессиональным миром, а его лозунги отражали возможность для каждого «найти свою дорогу к храму». Что касается фашизма, то им может быть ярый националист.

«Это не ко мне», — заключил он.

Присяга Александра Лукашенко под бело-красно-белым флагом. 1994

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты оппозиции начались в Белоруссии в августе, после того, как Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов на президентских выборах.

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