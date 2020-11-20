Брюссель, , 15:18 — REGNUM Семь государств присоединились к санкциям против официальных лиц Белоруссии, Евросоюз приветствует такое решение. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Санкционный режим, уточнил он, поддержали Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина. Все они — кандидаты на вступление в ЕС. Тем самым государства приводят свою политику к решению Совета ЕС о санкциях.

«Европейский союз принимает это обязательство к сведению и приветствует его», — отмечено в заявлении Борреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Евросоюз ввёл индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц в связи с протестами в Белоруссии. Под них попали 40 человек, в основном это силовики и представители избирательных органов. Действующий белорусский президент Александр Лукашенко оказался в чёрном списке, который в ЕС составили позднее.

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