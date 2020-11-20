Москва, , 15:22 — REGNUM Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о своей готовности оказать гуманитарную помощь для защиты религиозного и культурного наследия Нагорного Карабаха вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Пользователи оставили соответствующие комментарии 20 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Нарисовался миротворец, когда Путин (глава РФ Владимир Путин) войну закончил. Они и немцев также победили», — написал пользователь Сергей Л.

По мнению многих комментаторов, Макрону совершенно наплевать на судьбу Нагорного Карабаха. По их видению, президент Франции попросту пытается создать видимость значимости своей фигуры.

«Макрону, естественно, никакой Карабах не нужен и вряд ли он знает, где он вообще находится. Просто во Франции очень сильная армянская диаспора. И, естественно, эта игра поднимет его политический вес», — считает Макс М.

Отдельные пользователи провели параллель между президентами Франции и Украины. Они указали на то, что и Макрон и Владимир Зеленский в последнее время стали высказываться обо всём, что происходит в мире, пытаясь привлечь к себе внимание.

«Все пытается показать себя великим политиком, мировым лидером и миротворцем. Пытается натянуть себе на голову шляпу Наполеона. А сам с жилеткой справиться дома не может. Сидел бы, не совался и не смешил народ. Два скомороха на пару с Зелей», — пишет пользователь Юрий.

Другие предположили, что заинтересованность Франции уже погашенным Российской Федерацией конфликтом в Нагорном Карабахе может говорить о новой грядущей фазе войны.

«Я не понимаю. Почему Франция суёт свой нос в Карабах, если он уже принадлежит Азербайджану? Кажется, опять намечается война», — поделился мнением пользователь S. P.

Напомним, 20 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности оказать гуманитарную помощь для защиты религиозного и культурного наследия Нагорного Карабаха.