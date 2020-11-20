Тбилиси, , 15:17 — REGNUM Каждый депутат парламента Грузии имеет право отказаться от своего мандата, и никого нельзя оставить там силой. Об этом 20 ноября заявил представитель некоммерческой организации «Ассоциация молодых юристов» Вахушти Менабде в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс».

Оппозиционные партии Грузии отказались входить в парламент из-за «фальсификаций» во время выборов. На это исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что кворум получится набрать без оппозиции, после чего всех, кто получил право на депутатский мандат, признают депутатами, даже если они против. Он также подчеркнул, что выйти из состава парламента депутат может только после того, как за это проголосует большинство депутатов.

«Что касается вопроса о прекращении полномочий депутатов, то это — право отказаться от мандата, никто в парламенте не может остановить вас силой. Отказ войти в парламент в рамках политического бойкота — это форма политической борьбы, и это —демократический механизм. Оппозиция должна иметь возможность использовать этот механизм, независимо от того, насколько ужасны последствия», — сказал Менабде.

Юриста также попросили прокомментировать эту коллизию с точки зрения грузинских законов. Он отметил, что такая ситуация является специфической, и пока непонятно, как ее может оценить суд.

«Случай, когда оппозиция хочет покинуть парламент, и ей не позволяют это сделать, не так широко распространен в истории конституционализма, и поэтому наше конституционное законодательство не дает не это прямого ответа», — отметил юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги проходившего 31 октября голосования на парламентских выборах, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста.

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