Москва, , 15:05 — REGNUM Сегодня, 20 ноября, на международном форуме «Уроки Нюрнберга» в Москве генеральный прокурор России Игорь Краснов и высший государственный представитель Чехии Павел Земан обсудили отношения между двумя странами, сообщается на «Ггородском портале».

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В ходе беседы Краснов и Земан отметили высокий уровень и конструктивный характер отношений России и Чехии. Краснов пригласил Земана на конференцию руководителей прокуратур европейских государств в июле 2021 года в Санкт-Петербурге.

Также главы ведомств говорили о важности подписания в 2020 году дополнительного протокола к Меморандуму о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой России и Высшим государственным представительством Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Музей Победы на Поклонной горе в Москве проходит Международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга».

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