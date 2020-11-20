Москва, , 15:21 — REGNUM Правительственная комиссия по законопроектной деятельности приняла решение поддержать законопроект о переводе Волгоградской области в часовую зону с московским временем.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — цитирует РИА Новости проект отзыва правительственной комиссии.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о переводе Волгоградской области в зону московского времени. Проектом федерального закона предлагается исключить Волгоградскую область из 3-й часовой зоны (МСК+1) и отнести её ко 2-й часовой зоне (московское время).

Предлагаемая дата рассмотрения Государственной думой — 24 ноября 2020 года, рекомендуемый срок представления поправок ко второму чтению — 30 ноября 2020.

Как сообщало ИА REGNUM, Волгоградская область перешла в третью часовую зону 28 октября 2018 года. Как отмечают региональные власти, с этого времени от жителей региона поступило значительное количество обращений с жалобами о неудобстве проживания в новой часовой зоне. С 25 июня по 1 июля 2020 года в регионе провели опросы общественного мнения. 65,74% граждан, принявших участие в специальном голосовании, высказались за переход на московское время. Законопроект об изменении часового пояса был направлен в Государственную думу в августе 2020 года.