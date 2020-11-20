Москва, , 15:02 — REGNUM Следование принципу неотвратимости уголовного преследования и отсутствие срока давности в отношении военных преступлений и преступлений против человечности стало одним из результатов проведения в Италии уголовных процессов против причастных к массовым убийствам итальянских гражданских и военных лиц во время Второй мировой войны, заявил 20 ноября главный военный прокурор Итальянской Республики Марко де Паолис в рамках научно-практического форума «Уроки Нюрнберга».

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Разбирая историю расследования преступлений военнослужащих частей СС и Вермахта против итальянских мирных жителей и военных, де Паолис обратил внимание на казус правоприменительной практики в его стране: о многих этих преступлениях стало известно лишь спустя несколько десятилетий, а первые процессы стали проходить лишь в начале 90-х годов, в том числе при участии де Паолиса.

«Преступление первой группы — то есть те, которые касались мирных жителей, — насчитывалось около тысячи и они привели к 25 тыс. жертв. Среди наиболее известных их низ резня в деревне Марзаботте, где были убиты около 800 мирных жителей, в том числе 215 детей, и в городе Сант-Анна ди Стацзема — около 660 жертв среди гражданского населения и в том числе и 110 детей», — подчеркнул прокурор.

Расследование этих и других массовых убийств привело к рассмотрению важных аспектов права, из которых де Паолис назвал три основных: неотвратимость уголовного преследования и отсутствие срока давности в отношении военных преступлений и преступлений против человечности, обязательство для военнослужащих не выполнять приказы командования, которые очевидным образом представляют собой преступления, а также возмещение гражданского ущерба, причинённого военным преступлением, и солидарная ответственность иностранного государства, которому принадлежал военный преступник.

«На основе этого принципа можно судить и осуждать лиц, ответственных за совершение тяжких военных преступлений и преступлений против человечности до тех пор, пока они живы», — указал главный военный прокурор.