Москва, 20 ноября 2020, 15:02 — REGNUM Следование принципу неотвратимости уголовного преследования и отсутствие срока давности в отношении военных преступлений и преступлений против человечности стало одним из результатов проведения в Италии уголовных процессов против причастных к массовым убийствам итальянских гражданских и военных лиц во время Второй мировой войны, заявил 20 ноября главный военный прокурор Итальянской Республики Марко де Паолис в рамках научно-практического форума «Уроки Нюрнберга».
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Разбирая историю расследования преступлений военнослужащих частей СС и Вермахта против итальянских мирных жителей и военных, де Паолис обратил внимание на казус правоприменительной практики в его стране: о многих этих преступлениях стало известно лишь спустя несколько десятилетий, а первые процессы стали проходить лишь в начале 90-х годов, в том числе при участии де Паолиса.
Расследование этих и других массовых убийств привело к рассмотрению важных аспектов права, из которых де Паолис назвал три основных: неотвратимость уголовного преследования и отсутствие срока давности в отношении военных преступлений и преступлений против человечности, обязательство для военнослужащих не выполнять приказы командования, которые очевидным образом представляют собой преступления, а также возмещение гражданского ущерба, причинённого военным преступлением, и солидарная ответственность иностранного государства, которому принадлежал военный преступник.