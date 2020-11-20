Киев, , 15:19 — REGNUM Процесс интеграции Донбасса в Украину рассматривается Киевом в комплексе с «возвращением» Крыма. Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно «оккупированных» территорий Украины Игорь Яременко, сообщила пресс-служба министерства.

«Когда мы говорим об «оккупированных» территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов даёт нам в будущем преимущество в направлении «деоккупации» этих территорий», — рассказал он.

Яременко добавил, что безопасная реинтеграция Донбасса потребует от Украины огромных сил и ресурсов.

Напомним, после государственного переворота в Киеве в начале 2014 года, в Крыму прошёл референдум, в ходе которого жители полуострова подавляющим большинством голосов поддержали идею воссоединения Крыма с РФ. В свою очередь, Киев начал карательную операцию против населения Донбасса, не признавшего итоги госпереворота. С тех пор на Украине идёт гражданская война.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина подала заявку на освобождение из донбасского плена 11 человек. Обмен пленными планируют провести до конца 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина подала на обмен с Донбассом список из 11 пленных — Кравчук