Киев, 20 ноября 2020, 15:19 — REGNUM Процесс интеграции Донбасса в Украину рассматривается Киевом в комплексе с «возвращением» Крыма. Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно «оккупированных» территорий Украины Игорь Яременко, сообщила пресс-служба министерства.
Яременко добавил, что безопасная реинтеграция Донбасса потребует от Украины огромных сил и ресурсов.
Напомним, после государственного переворота в Киеве в начале 2014 года, в Крыму прошёл референдум, в ходе которого жители полуострова подавляющим большинством голосов поддержали идею воссоединения Крыма с РФ. В свою очередь, Киев начал карательную операцию против населения Донбасса, не признавшего итоги госпереворота. С тех пор на Украине идёт гражданская война.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина подала заявку на освобождение из донбасского плена 11 человек. Обмен пленными планируют провести до конца 2020 года.
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